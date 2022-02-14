مقتل 4 مدنيين جراء تفجير لغم جنوبي الصومال

الوكيل الإخباري-قتل 4 مدنيين على الأقل، وأصيب آخرون، الإثنين، في تفجير لغم وقع بمدينة "جوهر" في ولاية هيرشبيلي جنوبي الصومال.

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وقال ضابط في الشرطة للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "التفجير نتج عن لغم أرضي مزروع بجانب الشارع أصاب توك توك (دراجة نارية بثلاث عجلات) والتي كانت تقل الركاب".



وأضاف المصدر أن التفجير تسبب في مقتل 4 مدنيين كانوا على متن الدراجة، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة.



وتعد دراجة الـ"توك توك" وسيلة التنقل الأكثر استخدما من قبل الصوماليين لاسيما في المدن الكبيرة.



ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، حتى الساعة (12:27ت.غ)، إلا أن مسؤولين صوماليين يتهمون عادة مقاتلي حركة "الشباب" الذين غالبا ما يستهدفون مركبات المسؤولين والعسكريين الذين يستخدمون الطريق الرابط بين المطار والمدينة.



ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.



ويتعافى الصومال من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.



الاناضول

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