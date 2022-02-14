الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

الحنيطي: الملك سيعلن أخباراً جيدة للمتقاعدين العسكريين غداً وهدية خاصة من جلالته لأفراد المنطقة الشرقية

العجارمة ينصح الحكومة: أوقفوا الملاحقة بدلاً من العفو العام

أمسية شعرية وفنية بمنتدى الرّصيفة الثقافي

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

مكافحة الفساد تطلب تقارير دوام موظفي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون

أردنية العقبة توفر تسهيلات لطلبة الثانوية

خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

البلبيسي: تأخر المواطنين بتلقي المطاعيم سيؤخر من رفع القيود.. والتفتيش لن يتوقف

الإثنين، 14-02-2022 04:12 م

مقتل 4 مدنيين جراء تفجير لغم جنوبي الصومال

thumbs_b_c_414bb62b60857ffe2096e45797fa15ba


الوكيل الإخباري-قتل 4 مدنيين على الأقل، وأصيب آخرون، الإثنين، في تفجير لغم وقع بمدينة "جوهر" في ولاية هيرشبيلي جنوبي الصومال.

اضافة اعلان


وقال ضابط في الشرطة للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن "التفجير نتج عن لغم أرضي مزروع بجانب الشارع أصاب توك توك (دراجة نارية بثلاث عجلات) والتي كانت تقل الركاب".


وأضاف المصدر أن التفجير تسبب في مقتل 4 مدنيين كانوا على متن الدراجة، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة.


وتعد دراجة الـ"توك توك" وسيلة التنقل الأكثر استخدما من قبل الصوماليين لاسيما في المدن الكبيرة.


ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، حتى الساعة (12:27ت.غ)، إلا أن مسؤولين صوماليين يتهمون عادة مقاتلي حركة "الشباب" الذين غالبا ما يستهدفون مركبات المسؤولين والعسكريين الذين يستخدمون الطريق الرابط بين المطار والمدينة.


ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.


ويتعافى الصومال من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.

 

الاناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5

البرهان يعين الفريق ياسين إبراهيم وزيرا مكلفا للدفاع

620ab4b107fa6

الرئيس الأوكراني: احتمال أن يبدأ الهجوم الروسي الأربعاء

main_image620aad18b20c9

أمريكا تعلن نقل سفارتها من العاصمة الأوكرانية كييف

220221318477508585005

وزيرة الخارجية البريطانية: روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت

354411_5_1641221368

قطر تصدر تحذيرا لمواطنيها والوافدين

62096a85154c6

الرئيس الأوكراني يدعو بايدن لزيارة كييف

أخبار متعلقة
resize

برنامج الغذاء العالمي يحذر من مخاطر الجفاف على قاطني القرن الإفريقي

صومال

مقتل 10 أشخاص على الأقل بتفجير في الصومال

2202219958676677521

اليمن.. مقتل طفلين جراء انفجار لغم في محافظة الحديدة

1027377724_0_326_3500_2295_1920x0_80_0_0_de2f1deba34a091edf664237bfaa2473

الصومال.. مقتل 3 وإصابة 10 آخرين على الأقل بهجوم مسلح على مطعم

9999157368

سوريا.. وفاة طفل وإصابة اثنين جراء انفجار لغم في دير الزور