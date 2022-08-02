الثلاثاء 02-08-2022
الوكيل الاخباري
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الصين تعقيبا على زيارة بيلوسي: النهاية لن تكون جيدة للأميركيين

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الثلاثاء، 02-08-2022 06:43 م

الصين تعقيبا على زيارة بيلوسي: النهاية لن تكون جيدة للأميركيين

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، تعقيبا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، إن النهاية لن تكون جيدة للأميركيين، واصفة تحركات الولايات المتحدة بـ “البلطجة”.

وأدانت الخارجية الصينية ما أسمته “الخيانة الأميركية المتعمدة” لمبدأ “الصين واحدة”، مشيرة إلى أن الأميركيين يلعبون بالنار في قضية تايوان.

واعتبرت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة باتت أكبر تهديد للسلام في العالم، مؤكدة أن الصين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأميركية في تايوان.

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