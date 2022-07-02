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السبت، 02-07-2022 03:24 م

العاهل السعودي والأمير محمد بن سلمان يبرقان إلى رئيس بيلاروس لوكاشينكو

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الوكيل الإخباري- أرسل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة إلى رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك سلمان في برقيته للوكاشينكو، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق اطراد التقدم"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضحت"واس" أن الأمير محمد بن سلمان عبر في برقيته لرئيس بيلاورس عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بيلاروس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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