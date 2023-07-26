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الأربعاء، 26-07-2023 10:28 ص

العثور على كمية كبيرة من المخدرات على شاطئ فلوريدا

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الوكيل الإخباري- عثر على كمية كبيرة من مخدرات الماريجوانا على شاطئ نيبتون في ولاية فلوريدا الأمريكية، فيما حذرت الشرطة المدنيين من الاقتراب لحين تنظيف الشاطئ.

وقالت شرطة نيبتون بيتش إن الماريجوانا جرفتها المياه بالقرب من فلوريدا بوليفارد.

وقالت إدارة الشرطة على فيسبوك: "قبل أن يبدأ أي شخص في التفكير في الخروج وتحويل هذا الاكتشاف إلى البحث عن الكنز الخاص به، فإننا ننصحك بعدم القيام بذلك".

وقالت الشرطة إن الماريجوانا بدأت بسرعة في التحلل والتعفن بعد أن طفت في المحيط لبعض الوقت. فيما عمل الضباط وأعضاء فريق الأشغال العامة على تنظيف الشاطئ.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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