ديسانتيس يعيد ضبط حملته الرئاسية

الوكيل الإخباري- ذكر موقع "أكسيوس" أن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، يعمل على إعادة ضبط وتشكيل حملته الرئاسية لعام 2024، حيث غير استراتيجيته الإعلامية.

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وقال الموقع الأمريكي إن الدعم الجمهوري لديسانتيس، انخفض إلى أقل من علامة 20٪ في متوسط استطلاعات مركز RCP لأول مرة منذ منتصف مايو.



وسعى فريق الحاكم الجمهوري إلى طمأنة المانحين بشأن حالة السباق أمس في تالاهاسي، فلوريدا، حيث أكد المسؤولون أن الحملات الرئاسية تمر بآلام متزايدة.



واستغلت حملة ترامب التقارير المتعلقة بأزمة السيولة، ووزعت مذكرة موجهة إلى مانحي ديسانتيس يوم الاثنين تدعوهم إلى إعادة التفكير في المكان الذي ينفقون فيه أموالهم.

روسيا اليوم