ديسانتيس يحل في ذيل القائمة من حيث حجم التبرعات لحملته

الوكيل الإخباري- يتخلف حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس كثيرا عن الرئيس السابق دونالد ترامب في مؤشر استمرار الحملة الانتخابية، حيث حل في ذيل القائمة من حيث حجم التبرعات لحملته.

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ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، فإن 82% من إجمالي الأموال التي جمعته حملة ترامب الانتخابية، هي من مانحين صغار، وبلغت قيمة هذه التبرعات أكثر من 44 مليون دولار.



بينما حملة ديسانتيس حصلت فقط على 17% من تبرعات المانحين الصغار، و71% من التبرعات لحملته، هي من أشخاص تبرعوا بـ2000 دولار أو أكثر.



وقال أندرو روميو، مدير الاتصالات بحملة ديسانتيس: "حملتنا ممتنة لعشرات الآلاف من المؤيدين على مستوى القاعدة الذين جعلوا من الممكن بالنسبة لنا إمكانية الترشح المبكر مع القدرة على المنافسة على المدى الطويل".

روسيا اليوم