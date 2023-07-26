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الأربعاء، 26-07-2023 09:26 ص

ديسانتيس يحل في ذيل القائمة من حيث حجم التبرعات لحملته

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الوكيل الإخباري- يتخلف حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس كثيرا عن الرئيس السابق دونالد ترامب في مؤشر استمرار الحملة الانتخابية، حيث حل في ذيل القائمة من حيث حجم التبرعات لحملته.

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ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية، فإن 82% من إجمالي الأموال التي جمعته حملة ترامب الانتخابية، هي من مانحين صغار، وبلغت قيمة هذه التبرعات أكثر من 44 مليون دولار.

بينما حملة ديسانتيس حصلت فقط على 17% من تبرعات المانحين الصغار، و71% من التبرعات لحملته، هي من أشخاص تبرعوا بـ2000 دولار أو أكثر.

وقال أندرو روميو، مدير الاتصالات بحملة ديسانتيس: "حملتنا ممتنة لعشرات الآلاف من المؤيدين على مستوى القاعدة الذين جعلوا من الممكن بالنسبة لنا إمكانية الترشح المبكر مع القدرة على المنافسة على المدى الطويل".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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