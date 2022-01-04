العراق.. القبض على شخصين مسؤولين عن التحويلات المالية لـ'داعش'

الوكيل الإخباري-أعلنت سلطات الأمن العراقية، الثلاثاء، القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" مسؤولين عن إدارة التحويلات المالية الداخلية والخارجية الخاصة بالتنظيم.

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جاء ذلك في بيان أصدرته خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع) اطلعت عليه الأناضول.



وذكر البيان أن "قوة من الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على إرهابيين إثنين من عصابات داعش جنوبي محافظة كركوك من المسؤولين والمكلفين بإدارة الأموال الخاصة بالعمليات الإرهابية لتلك العصابات والقادمة من الحوالات المالية من داخل وخارج العراق".



وأوضح البيان أن "المعتقلين هما من العناصر الناشطة في دعوة الشباب للانتماء إلى عصابات داعش الإرهابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولديهم محاضرات في تلك المواقع عن كيفية صنع المواد المتفجرة والعبوات الناسفة، ويعدان من ابرز المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة 4 إرهاب".



وخلال الأسابيع الماضية زادت وتيرة هجمات "داعش" على القوات العراقية، وخاصة في المنطقة الحدودية الفاصلة بين السلطات الاتحادية وإقليم كردستان شمالي البلاد.



ومنذ أشهر، تشن القوات العراقية حملات وعمليات تمشيط عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة "داعش" بأنحاء البلاد.



وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن الأخير لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة ويشن هجمات بين فترات متباينة.

الأناضول

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