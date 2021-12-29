الكاظمي: انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وخروج كل قواته من العراق

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأربعاء، انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي، واستكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. اضافة اعلان





وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر": "انتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق. أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم، حسب مخرجات الحوار الاستراتيجي" بين الطرفين.



وأضاف: "نشكر دول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركاءنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا. عاش العراق".



وفي 26 يوليو الماضي، اتفقت بغداد وواشنطن على انسحاب جميع القوات المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021، مع الإبقاء على مستشارين ومدربين أمريكيين لمساعدة قوات الأمن العراقية.



وفي 9 ديسمبر الجاري، أعلن كل من العراق والتحالف الدولي عن انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف رسميا في البلاد.



وقادت واشنطن، منذ عام 2014، تحالفا دوليا ضد تنظيم "داعش" في الجارتين العراق وسوريا، تولى مهمة تقديم الدعم اللوجستي والاستخباري والجوي للقوات العراقية في عملياتها العسكرية ضد التنظيم.



روسيا اليوم