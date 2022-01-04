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الثلاثاء، 04-01-2022 01:00 م

العراق.. تعرض قاعدة الأسد الجوية لهجوم بطائرتين مسيرتين

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الوكيل الإخباري-تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق، اليوم الثلاثاء، لهجوم بطائرتين مسيرتين.

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وقالت خلية الاعلام الأمني في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار تضم متدربين ومستشارين عسكريين للتحالف الدولي قد تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين ملغمتين.


واضاف ان منظومة الدفاعات الجوية تمكنت من اسقاط الطائرتين المسيرتين في محاولة لاستهداف قاعدة عين الاسد في الانبار، دون الإشارة الى وقوع أية خسائر بشرية ومادية.


يذكر ان قاعدة فكتوريا قرب مطار بغداد الدولي كانت قد تعرضت أمس الاثنين، لهجوم بطائرتين مسيرتين، اسقطتا أيضا من قبل منظومة الدفاعات الجوية "سي آر أم".

 

بترا

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