العراق.. وفاة 5 مدنيين في انفجار لغم أرضي بالبصرة

الوكيل الإخباري-توفي 5 مدنيين وأصيب 5 آخرين بجروح، اليوم السبت، جراء انفجار لغم أرضي بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد وفق ما أفاد مصدر أمني عراقي .



وقال المصدر وهو ضابط في شرطة البصرة للأناضول، إن "5 مدنيين قتلوا وأصيب 5 آخرون بجروح مختلفة".



وأضاف أن ذلك "إثر تعرضهم لانفجار لغم أرضي من مخلفات الحروب في صحراء منطقة الرميلة غربي المحافظة".



ولم يصدر أي تعليق فوري من السلطات العراقية حول الأمر.

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وتعتبر الألغام والقنابل غير المنفلقة واحدة من أكبر التحديات التي تواجه السلطات العراقية خصوصا الألغام المنتشرة في محافظات جنوب البلاد، والتي تعود إلى حرب الثمانينيات بين العراق وإيران.



وبخلاف الحرب مع إيران، تنتشر الألغام ومخلفات الحروب في العراق، منذ غزو الكويت عام 1990، واحتلال قوات دولية بقيادة الولايات المتحدة للبلاد عام 2003، وسيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مناطق في بالعراق بين عامي 2014 و2017.



ووفقا لمرصد الألغام الأرضية (Landmine Monitor)، فإن العراق من أكثر دول العالم تلوثا من حيث مساحة المنطقة الملغومة، بالإضافة إلى التلوث بالذخائر العنقودية ومخلفات حربية أخرى.



وتقول السلطات العراقية، أن نحو 3 آلاف كيلومتر مربع، ملوثة بالألغام في البلاد.



الأناضول

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