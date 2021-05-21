العراق.. توجيهات حكومية بشأن ' السجناء الخطرين'

الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسولالجمعة، عن توجيهات لنقل "السجناء الخطرين" في محافظة الموصل إلى سجون أخرى.



وقال رسول، إن "السجون في الموصل تدار من قبل شرطة المحافظة ووزارة العدل، وأن هناك موقوفين في مراكز الشرطة والتسفيرات".

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وأضاف، أن "هناك توجيهات لنقل النزلاء إلى سجون المحكمة بشكل أكبر، كون قيادات الشرطة العراقية لديها سجون، لكن الأعداد كثيرة، وتم العمل بهذا الخصوص".



وأشار رسول، إلى أن "هناك خطة موضوعة، حيث كان هناك استيعاب للسجناء الخطرين، والوضع الأمني في نينوى يسير بشكل جيد، وأن هناك أمنا واستقرارا، وأن القوات الأمنية تنفذ عمليات نوعية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية".

المصدر : روسيا اليوم