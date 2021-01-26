العراق.. لجنة الأمن تطلب اجتماعاً عاجلاً مع الكاظمي

الوكيل الإخباري - دعت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، إلى عقد اجتماع عاجل مع رئيس الحكومة العراقية ، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، لمنع تكرار الخروقات الأمنية التي حصلت مؤخرا.

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وقال رئيس اللجنة، محمد رضا آل حيدر، في بيان صحفي، إن "اجتماعاً عقد الليلة الماضية في اللجنة طالب بعقد لقاء عاجل مع القائد العام للقوات المسلحة، لوضع الحلول اللازمة لمنع تكرار تلك الخروقات".



وأضاف، أن "اللجنة قررت أيضاً استضافة المسؤولين العسكريين والأمنيين للوقوف على أسباب تلك الخروقات وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الصدد".



المصدر : روسيا اليوم

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