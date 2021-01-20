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الأربعاء، 20-01-2021 02:54 م

رسالة حزينة ومؤثرة من رغد صدام حسين.. شاهد

رغد-صدام-حسين


الوكيل الاخباري - وجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، اليوم الأربعاء، "رسالة حزينة" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وأعلنت رغد صدام حسين، وفاة أحد وزراء حكومة والدها الذي حكم العراق بين عام 1979 - 2003.

 

وقالت: "أنعي إليكم العم العزيز الدكتور صادق حميد علوش الذي شغل منصب مدير مستشفى مدينة الطب، ونقيبا للأطباء ووزير الصحة، والد رفيقات الطفولة الغاليات. أعزي نفسي وأتقدم إليهن بخالص العزاء وأصدق المواساة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

 

الجدير بالذكر أن "الدكتور صادق حميد حسن علوش هو طبيب وعسكري ووزير عراقي، ولد في مدينة الحلة سنة 1933. كان عضوا في حزب البعث العربي الاشتراكي وانتمى له في وقت مبكر، ودرس الطب في المملكة المتحدة، وعمل طبيبا في بغداد منذ سنة 1963، وشغل منصب مديرا لمدينة الطب في بغداد للفترة 1975-1979، وشغل منصب رئيس الجمعية الطبية ونقيب الأطباء، ثم شغل منصب وزير الصحة للفترة من 27 يوليو/ تموز 1982 لغاية 11 مايو/ أيار 1988".

 


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