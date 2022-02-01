الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من غازبروم الروسية

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

الثلاثاء، 01-02-2022 01:41 م

العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الزراعي

resized_7cbb3-fb7d08c2thumbs_b_c_4b4761dc0f3061f4e27847ce988c83b5


الوكيل الإخباري-وقعت الحكومتان العراقية والسعودية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.

اضافة اعلان


وقالت سفارة الرياض لدى بغداد، في تغريدة، إن "اللجنة الزراعية في مجلس التنسيق السعودي العراقي وقعت خلال اجتماعات دورتها الثالثة، مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين البلدين".


والأسبوع الماضي، وصل وفد عراقي برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إلى الرياض في إطار زيارة رسمية لإبرام اتفاقات وتفاهمات بشأن الطاقة والزراعة.


وأوضحت السفارة أن "المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية".


واتفقت الرياض مع بغداد العام الماضي على استثمار 1.7 مليون دونم زراعي على مدى 50 عاما في الصحراء الغربية للبلاد، لإقامة مشاريع زراعية وحيوانية.


وأقرت الحكومة العراقية في مايو/ أيار 2019، مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار مع نظيرتها السعودية، فيما أعلنت في يوليو/ تموز 2020، تشكيل اللجنة الخاصة بين البلدين، بهدف بحث الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

 

الأناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
R (2)

السعودية... توضيح عاجل بعد ضجة كبرى حول اقتراح تغيير العلم

FlagUkraine

أوكرانيا تلغي التجنيد الإجباري لمواطنيها بداية من عام 2024

OIP (1)

الشرطة الألمانية تطوق مدرسة في هامبورغ إثر أنباء عن وجود مسلح داخلها

ede5febb5adfebe49273e755d9093344

الأمريكية كاثرين راسل تتقلد منصب المديرة الجديدة لـ 'يونيسف'

thumbs_b_c_39fe3ce2e50ab6f4bb3b2619481c809e

رئيس برلمان كازاخستان يقدم استقالته

OIP

السودان.. مقاومة الخرطوم تعلن عن 4 مظاهرات بالعاصمة

أخبار متعلقة
61d75760834b2

السعودية: أنشطة حزب الله العسكرية تهدد الأمن القومي العربي

thumbs_b_c_c04fb33a8a902d059ab35490a3729b7f

السعودية تطرح أول رخصة تنقيب عن المعادن عن طريق المنافسة