العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم في المجال الزراعي

الوكيل الإخباري-وقعت الحكومتان العراقية والسعودية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.

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وقالت سفارة الرياض لدى بغداد، في تغريدة، إن "اللجنة الزراعية في مجلس التنسيق السعودي العراقي وقعت خلال اجتماعات دورتها الثالثة، مذكرة تفاهم في المجالات الزراعية بين البلدين".



والأسبوع الماضي، وصل وفد عراقي برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، إلى الرياض في إطار زيارة رسمية لإبرام اتفاقات وتفاهمات بشأن الطاقة والزراعة.



وأوضحت السفارة أن "المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية".



واتفقت الرياض مع بغداد العام الماضي على استثمار 1.7 مليون دونم زراعي على مدى 50 عاما في الصحراء الغربية للبلاد، لإقامة مشاريع زراعية وحيوانية.



وأقرت الحكومة العراقية في مايو/ أيار 2019، مشروع قانون تشجيع وحماية الاستثمار مع نظيرتها السعودية، فيما أعلنت في يوليو/ تموز 2020، تشكيل اللجنة الخاصة بين البلدين، بهدف بحث الملفات الاقتصادية والاستثمارية.

الأناضول