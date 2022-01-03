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الإثنين، 03-01-2022 11:10 ص

السعودية تطرح أول رخصة تنقيب عن المعادن عن طريق المنافسة

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الوكيل الإخباري-أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، طرح أول رخصة للتنقيب عن المعادن في موقع الخنيقية التابع لمحافظة القويعية في العاصمة الرياض، عن طريق المنافسة.

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وأوضح الخريف في بيان للوزارة، الأحد، أن المواقع التي ستُطرح للمنافسة ستكون من أكثر الفرص جاذبية للاستثمار التعديني في السعودية.


وأشار إلى أن طرح رخص الاستكشاف بالمنافسة، ستمكِّن المملكة من تحديد شركاء الاستكشاف الأنسب لتحقيق النمو والاستثمار على المدى الطويل في قطاع التعدين.


وتهدف مبادرة الاستكشاف، إلى تعزيز حجم الاستثمار في مجال التعدين وتسريع عملية الاستكشاف، إضافة إلى جذب المستثمرين المحليين والأجانب للاستكشاف في السعودية.

 

وستعمل المبادرة على زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في الاستكشاف المعدني، حيث فُرِز في الوقت الحالي وصُنِّف 54 موقعا واعدا، والعمل جار على تطوير 20 موقعا واعدا خلال السنوات الثلاث القادمة.


وبلغ إنتاج السعودية من الذهب 13.22 ألف كيلو جرام في 2020، و7.48 آلاف كيلو جرام من الفضة.

ووفق تصريحات حكومية سابقة؛ فالسعودية لديها معادن غير مستغلة بنحو 1.3 تريليون دولار، وتتطلع لجذب المستثمرين الأجانب.

وصدر قانون التعدين العام الماضي، مقدما مجموعة حوافز مثل فترات إعفاء من رسوم الامتياز، بالإضافة إلى تمويل المشاريع الجديدة.


الاناضول

 

 

 




 

 


 

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