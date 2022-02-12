العراق يدعو رعاياه لمغادرة أوكرانيا

الوكيل الإخباري-دعت وزارة الخارجية العراقية ، في بيان لها اليوم السبت ، المواطنين العراقيين المتواجدين في أوكرانيا الى مغادرتها حفاظا على سلامتهم ، كما ودعت المواطنين في البلاد الى عدم السفر الى اوكرانيا على خلفية الاستفزازت بين روسيا واوكرانيا في الوقت الراهن .

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حيث جاء نص البيان :"حرصاً من وزارة الخارجيّة على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ في أوكرانيا ونتيجةً للظروف الإستثنائيّة هناك،تحثُّ الوزارة الجالية الكريمة على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة.





حرصاً من وزارة الخارجيّة على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ في أوكرانيا ونتيجةً للظروف الإستثنائيّة هناك،تحثُّ الوزارة الجالية الكريمة على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة. بيان صحفيّحرصاً من وزارة الخارجيّة على أمنِ وسلامة أبناء الجاليةِ العراقيةِ في أوكرانيا ونتيجةً للظروف الإستثنائيّة هناك،تحثُّ الوزارة الجالية الكريمة على مغادرة الأراضي الأوكرانيّة وعدم سفر المواطنين إليها توخيّاً للسلامة. pic.twitter.com/cmUIxNs3n6 February 12, 2022

المصدرـ تويتر