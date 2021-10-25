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الإثنين، 25-10-2021 03:43 م

العراق يرفض تصنيفه بين الدول الأشد جوعا في العالم

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الوكيل الإخباري- رفضت الحكومة العراقية تصنيف البلاد ضمن الدول الأكثر جوعا حول العالم، معتبرة أن العراق لا يعاني من أزمة غذائية، رغم ارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 30%.

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جاء ذلك ردا على تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نشرته الجمعة الماضي على موقعها الإلكتروني، وصنف العراق بين 7 بلدان اعتبرتها الأشد جوعا في العالم.


وقالت وزارة التخطيط العراقية -في بيان- "لم يواجه العراق أزمة غذائية يمكن أن تسبب تهديدا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، حتى خلال ذروة انتشار جائحة كورونا".


ووفق التقرير الأممي، فإن 35% من سكان تلك الدول السبع -بينها الصومال ومدغشقر والكونغو وكوريا الشمالية- يعانون من الجوع الشديد.


ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بإنتاج يصل إلى نحو 4.6 ملايين برميل يوميا.


لكن البلد يعاني من فساد مستشر على نطاق واسع، إضافة إلى التوترات الأمنية والحروب المتعاقبة على مدى عقود، وهو ما أثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية.

 

المصدر:الجزيرة

 

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