الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

الحكومة : التباعد داخل المساجد مستمر

توضيح حكومي بشأن استمرار تطبيق قانون الدفاع

مذكرة تفاهم بين آل البيت والملكية للتوعية الصحية لتعزيز الصحة الإنجابية

جامعة اليرموك تحتفي بذكرى المولد النبوي الشريف

وزير الزراعة يرعى افتتاح موسم عصر الزيتون في شمال المملكة

مراكز فحص كورونا الجمعة - اسماء

دورة تدريبية حول التصنيع الغذائي بالوطني للبحوث الزراعية

إربد : دعوات إلى سن تشريعات رادعة لمواجهة العنف المجتمعي

منتدى الأوقاف للحوار الفكري ينظم ندوة حول خصائص النبي عليه السلام

مبادرة مدرستي تطلق فعاليات التوأمة الإلكترونية في الزرقاء

الخميس، 21-10-2021 06:42 م

العراق.. الكاظمي يصدر 12 توجيها تشمل القيادات الأمنية والعسكرية

العراق


الوكيل الإخباري - أصدر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي 12 توجيها تشمل القيادات العسكرية والأمنية.

اضافة اعلان


وورد في بيان عن الكاظمي أن "المسؤولية التي تقع على عاتق القيادات وقواتنا الأمنية مسؤولية تأريخية".


وأضاف: "جيشنا البطل يقوم بمهام متعددة تتمثل بحماية الحدود والأمن الداخلي، وملاحقة خلايا الإرهاب"، مشيرا إلى أن "التحديات الكبيرة التي ورثها البلد منذ عام 2003، ما زلنا نعيش تداعياتها".


وفي ختام اجتماعه بعدد من القادة الأمنيين، أصدر الكاظمي توجيهاته بـ:
1. الاهتمام بالقوات الأمنية بمسمياتها كافة، إداريا وفنيا، وتأمين مستلزمات المقاتلين اليومية.


2. تأمين المقاتلين بالتجهيز والتسليح لتمكينهم من أداء الواجب القتالي أمام الإرهاب بأفضل صورة، وتأمين مستلزماتهم، فضلا عن رفع روح الانضباط لدى المقاتلين.


3. التعامل الإنساني المبني على أسس عسكرية سليمة من قبل القادة والآمرين مع مرؤوسيهم، بما لا يخل بالضبط العسكري لأجل إيجاد حالة من الانسجام سواء في السلم أو في القتال.


4. التعاون والتنسيق بين صنوف القوات الأمنية عبر قيادة العمليات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، وفرض سلطة الدولة والقانون.


5. المسؤولية الأخلاقية تتطلب بأن يكون انتماؤنا فقط للوطن، ولا مكان للانتماءات الفرعية في الجيش، ومن حق كل إنسان أن يكون له انتماء ديني أو مذهبي، لكن خارج المؤسسة العسكرية.


6. متابعة مرتكبي الجريمة المنظمة وملاحقة عصابات الجريمة والمخدرات لأنها آفة تهدد المجتمع بكل أطيافه.


7. تكثيف الجهد الاستخباري وتوحيده لجميع الأجهزة والوكالات الاستخبارية للقضاء على عصابات داعش الإرهابية وضرب خلاياها النائمة، والاستمرار بالنهج التعرضي المبني على وفق معلومات استخبارية دقيقة.


8. الاستمرار بتوجيه ضربات جوية وفق معلومات استخباراتية دقيقة على مخابئ داعش الإرهابي، وشل حركته.


9. التظاهر حق كفله الدستور وعلى القوات الأمنية تقديم الحماية ومنع المندسين.


10. روح الانضباط مسألة مهمة جدا، ويجب أن تكون العلاقة بين الضابط والجندي ضمن السياقات العسكرية، وليس ضمن العلاقات الشعبوية، حيث نلاحظ في بعض الأحيان رفع التكلفة بين الجندي والضابط.


11. يجب التركيز على روح التكافل والتكامل بين الضباط، وأطلب تقديم مقترحات لإعادة اللحمة بين القوات الأمنية، ونحن جاهزون لدعمكم.


12. نوجه بالإسراع في إعادة كل البنى التحتية لجيشنا من ثكنات وسكن للضباط.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بوتن

بوتين: أختلف مع الرئيس التركي أردوغان بشأن مجلس الأمن الدولي

حوث

الحوثيون يستهدفون معسكرا بجيزان بخمسة صواريخ باليستية

ن

بيل كلينتون يشكر الأطباء عقب تعافيه وخروجه من المستشفى - فيديو

مكة

السعودية تعلن عن تسهيلات لدخول الحرم المكي غدا الجمعة

thumbs_b_c_861320d3da759321a3f0a76934b24371

بروكسل.. انطلاق اجتماع وزراء دفاع الناتو

مطار

العراق: إحباط هجوم صاروخي ضد مطار الحليوة

أخبار متعلقة
6162ea134236045399674800

الكاظمي للعراقيين: يوم غد ستسمعون خبرا أمنيا مهما

615edcc34236043c2a7dcff6

الكاظمي يوجه رسالة للعراقيين بشأن الانتخابات: اختاروا من يمثلكم بحرية

الكاظمي

الكاظمي: سأشرف بنفسي على الأمن الانتخابي