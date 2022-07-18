العراق يشارك بتأسيس الشبكة العربية للرصد الإشعاعي

الوكيل الإخباري - شارك العراق، بتأسيس الشبكة العربية للرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر خلال اجتماع عقد أخيرا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.

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وقالت وزارة البيئة بالعراق في بيان اليوم الاثنين، ان تأسيس الشبكة يهدف الى الاستعداد العربي لمواجهة أي حادث نووي أو إشعاعي محتمل.



وأضاف البيان، إن الاجتماع ركز على موضوع التعرف على إمكانات الدول العربية في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية ومناقشة سبل تطوير خطط الطوارئ الوطنية.



كما يهدف الى تحقيق جو من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والتجارب بين الدول العربية في ميدان الطوارئ النووية والإشعاعية ورفع الوعي على مستوى متخذي القرار بأهمية الرصد الإشعاعي البيئي خاصة في ظل الظروف الراهنة.

بترا