السبت 19-08-2023
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السبت، 19-08-2023 03:11 م

العسومي يدعو لتعزيز التضامن العربي لمواجهة تداعيات الأزمات على الشعوب

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الوكيل الإخباري - أشاد البرلمان العربي، بالمواقف الإنسانية المشرفة للدول العربية في دعم شعوب الدول الشقيقة والصديقة وإعانتها لمواجهة تداعيات الكوارث والأزمات والتي برهنت على رسوخ العمل الإنساني في استراتيجياتها.

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ودعا رئيس البرلمان عادل بن عبدالرحمن العسومي، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنسانى والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة ويوافق التاسع عشر من شهر آب من كل عام، إلى تعزيز روح التضامن العربي لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الفئات الأضعف والأشد فقراً.


واكد العسومي أن العمل الإنساني جزء لا يتجزأ من مسيرة الدول العربية والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات في جميع أنحاء العالم والتي لا ترتبط بدين أو عرق أو لون أو ثقافة.


وثمن العسومي المبادرات وحزم الدعم الفوري التي تقدمها الدول العربية لدعم وإغاثة اللاجئين والمنكوبين حول العالم بما ينم عن منظومة القيم الإنسانية المتمثلة في التسامح والمحبة والعطاء اللامحدود.


بترا


 




 

 


 

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