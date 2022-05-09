الفلبينيون يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد

الوكيل الإخباري - بدأ الفلبينيون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد للبلاد في استحقاق يعد فيه نجل الرئيس السابق فرديناند ماركوس المرشح الأوفر حظا للفوز وإعادة عائلته إلى السلطة.

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وفتحت مراكز الاقتراع السادسة صباحا (22.00 ت غ) ومن المقرر أن تغلق السابعة مساء.



وبعد نحو أربعين عاما على إطاحة والده ونفي العائلة، يبدو ماركوس الابن متجها لتسجيل عودة لافتة إلى الساحة السياسية.



ويتنافس على خلافة الرئيس المنتهية ولايته رودريغو دوتيرتي عشرة مرشحين، في استحقاق يرى فيه كثر لحظة مفصلية للديمقراطية في البلاد.



ويبدو أن التنافس الجدي سيكون محصورا بين ماركوس الابن ونائبة الرئيس المنتهية ولايته ليني روبريدو.



وفجرا بدأت تتشكل طوابير أمام مراكز الاقتراع المقامة في مدارس ابتدائية وغيرها من المباني.



ويتوقع أن تكون نسبة الإقبال مرتفعة في البلاد التي يتخطى عدد ناخبيها المسجلين 65 مليونا.



ونشر أكثر من 60 ألفا من عناصر الأمن الأحد في الفيليبين لحماية مراكز الاقتراع عشية الانتخابات، بعدما أعلنت الشرطة مقتل أربعة أشخاص في أعمال عنف.

روسيا اليوم