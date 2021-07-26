القوات العراقية تطلق عملية عسكرية جديدة لملاحقة داعش بشمال البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عملية أمنية مشتركة لـ "تعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا داعش" في محافظة صلاح الدين بشمال البلاد.

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وذكرت في بيان صحفي، أن "عملية أمنية انطلقت صباح اليوم ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، اشترك فيها لوائا المغاوير 23 و88 بالحشد الشعبي، ولواء 91 بالجيش العراقي، بالإضافة إلى فوج حماية النفط في المحافظة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة".



وأضافت، أن "العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، وتطهير المناطق ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول، لغاية الحدود الفاصلة مع المقر المتقدم في كركوك".

المصدر: روسيا اليوم