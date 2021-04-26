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الإثنين، 26-04-2021 03:50 ص

الكشف عن تفاصيل جديدة حول فاجعة مستشفى العراق

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الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الداخلية العراقية تفاصيل جديدة عن فاجعة مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا، مؤكدة أن حادث حريق المستشفى لم يكن بفعل فاعل.

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وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية خالد المحنة، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه "على الرغم من كون التحقيق في بداياته ولم يقدم الخبير في مجال تحديد الحرائق للأدلة الجنائية تقريره حتى الآن إلا أنه من المستبعد أن يكون الحادث بفعل فاعل"، مبيناً أن "أغلب الحوادث المشابهة كانت على خلفية إهمال أو تماس كهربائي إن لم يثبت من خلال التقارير عكس ذلك".

 

المصدر - العربية 

 




 

 


 

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