اللبنانيون يترقبون نتائج الانتخابات البرلمانية

الوكيل الإخباري - يترقب اللبنانيون الاثنين صدور نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد ويستبعد أن تحدث تغييرا كبيرا في المشهد السياسي العام، رغم النقمة التي خلفتها سلسلة أزمات ومآسٍ متتالية منذ أكثر من سنتين.

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وتميزت الانتخابات بمشاركة كثيفة ونشاط استثنائي للوائح معارضة تضم مرشحين من خارج الطبقة السياسية التقليدية يرون أن تحقيق "خروق" ولو محدودة في لوائح الأحزاب النافذة والقوى المتجذرة في النظام السياسي، يعتبر انتصاراً.



لكن نسبة المشاركة فيها كانت متدنية، إذ بلغت 41 في المئة، وفق وزارة الداخلية. ويبلغ عدد الناخبين 3,9 ملايين.



وهو الاستحقاق الانتخابي الأول بعد سلسلة أزمات هزت لبنان خلال العامين الماضيين بينها انهيار اقتصادي واحتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة وانفجار كارثي في بيروت.

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