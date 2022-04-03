المشاورات اليمنية تستأنف اليوم في العاصمة السعودية

الوكبل الإخباري-تستأنف المشاورات اليمنية - اليمنية جلساتها، اليوم الأحد، في العاصمة السعودية الرياض.

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ومن المقرر أن تبحث المشاورات اليوم المرحلة الثانية المعنية بتحديد التحديات التي تواجه مختلف المحاور ومنها السياسية والأمنية والاقتصادية.



وتستمر ، اليوم الأحد، الهدنة التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومن المقرر وفق هذه الهدنة وقف كافة أشكال العمليات العسكرية بالداخل اليمني وعلى الحدود السعودية - اليمنية.



ودخلت الهدنة حيز التنفيذ ابتداء من يوم أمس السبت الساعة السابعة بتوقيت اليمن (16 غرينتش).

وكان غروندبرغ قال في بيان إن "أطراف النزاع تجاوبوا بإيجابية مع مقترح للأمم المتحدة لإعلان هدنة مدتها شهران"، مشيرا إلى أنها قابلة للتجديد بعد مدة الشهرين بموافقة الأطراف".



من جهته، أكد المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، أن الهدنة التي تم الاتفاق عليها، الجمعة، نقطة مهمة وحاسمة لرسم مستقبل البلاد.



وقال ليندركينغ في تصريحات خاصة لـ"العربية" و"الحدث"، السبت، إن الهدنة تعد فرصة إيجابية لحل النزاع، لافتا إلى أن الدور الإيراني في اليمن سلبي.





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