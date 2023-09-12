المغرب.. الملك محمد السادس يزور مراكش ويعود مصابي الزلزال

الوكيل الاخباري- قالت مصادر في المغرب مساء يوم الثلاثاء، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، وصل إلى مراكش وزار مصابي الزلزال الذي ضرب المملكة في الثامن من سبتمبر.

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وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية أن الملك قام بعد ظهر يوم الثلاثاء بزيارة للمركز الاستشفائي الجامعي "محمد السادس" بمراكش حيث تفقد الحالة الصحية لمصابي الزلزال الذي خلف خسائر بشرية ومادية هامة في العديد من جهات المملكة.



وأضافت أن الملك زار مصلحتي الإنعاش واستشفاء متضرري الزلزال، حيث استفسر عن الحالة الصحية للأشخاص المصابين، وكذا عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من طرف الفرق الطبية المعبأة على إثر هذه الكارثة الطبيعية الكبرى.



وأشارت إلى أن الملك تبرع بالدم في التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية وتعبر عن تضامنه الكامل وعطفه على المصابين والعائلات المكلومة.