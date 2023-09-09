بالفيديو .. نجاة شابين بأعجوبة من زلزال المغرب

الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا المراقبة، لحظة هروب شابين في المغرب، قبل لحظات من أنهيار مبنى على رأسيهما، بعد الزلزال الذي ضرب مدن مغربية ليلة أمس الجمعة.
وظهر الشابان في مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يجلسان بالقرب من أحد المباني، وبمجرد شعورهما بالهزة الأرضية قفزا من مكانهما وهرعا بسرعة قبل أن ينهار المبنى.
" اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ، اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل ، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن " .— 🛫⚓️ (@a99_s7) September 9, 2023
اللهم ألطف بأهل المغرب وهوّن عليهم مصابهم 🙏🏻 https://t.co/80BRmkZ01B