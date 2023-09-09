بالفيديو .. نجاة شابين بأعجوبة من زلزال المغرب

الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا المراقبة، لحظة هروب شابين في المغرب، قبل لحظات من أنهيار مبنى على رأسيهما، بعد الزلزال الذي ضرب مدن مغربية ليلة أمس الجمعة.

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وظهر الشابان في مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يجلسان بالقرب من أحد المباني، وبمجرد شعورهما بالهزة الأرضية قفزا من مكانهما وهرعا بسرعة قبل أن ينهار المبنى.