السبت 09-09-2023
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السبت، 09-09-2023 02:18 م

بالفيديو .. نجاة شابين بأعجوبة من زلزال المغرب

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الوكيل الإخباري - رصدت كاميرا المراقبة، لحظة هروب شابين في المغرب، قبل لحظات من أنهيار مبنى على رأسيهما، بعد الزلزال الذي ضرب مدن مغربية ليلة أمس الجمعة.

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وظهر الشابان في مقطع فيديو تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يجلسان بالقرب من أحد المباني، وبمجرد شعورهما بالهزة الأرضية قفزا من مكانهما وهرعا بسرعة قبل أن ينهار المبنى.





 




 

 


 

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