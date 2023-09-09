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السبت، 09-09-2023 03:23 م

الجزائر تعزي أسر ضحايا الزلزال في المغرب

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الوكيل الإخباري - قدمت الجزائر تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب، الذي أودى بحياة ما يزيد عن 800 شخص في حصيلة أولية، حسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية.

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وجاء في بيان الخارجية أن الجزائر "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية".


وتابع البيان: "تتقدم الجزائر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق. مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".


وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال الذي ضرب المغرب في وقت متأخر من أمس الجمعة، بشدة 7 درجات على سلم ريختر، هو الأعنف منذ عام 1900.

وحدد مركز الهزة التي سجلت في حدود الساعة 23:11 بتوقيت المغرب، بقرية إيغيل في إقليم الحوز.


وارتفعت حصيلة ضحايا الهزة الأرضية، إلى 820 وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة، وذلك حسب حصيلة لوزارة الداخلية إلى حدود الساعة العاشرة صباح اليوم السبت 9 سبتمبر.


RT

 

 

 




 

 


 

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