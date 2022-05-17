النتائج النهائية للانتخابات النيابية في لبنان- أسماء

الوكيل الاخباري- أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي نتائج الاستحقاق الانتخابي لعام 2022، وأتت أسماء النواب الـ128 الفائزين في البرلمان على الشكل التالي:

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-دائرة الشمال الاولى:

محمد يحي

محمد سليمان

وليد البعيريني

جيمي جبور





اسعد درغام

سجيع عطيه

احمد رستم



-دائرة الشمال الثانية:

أحمد الخير

عبد العزيز الصمد

جهاد الصمد

أشرف ريفي

طه ناجي



ايهاب مطر

عبد الكريم كباره

رامي فنج

الياس الخوري

فراس السلوم

جميل عبود



- دائرة الشمال الثالثة:

ميشال رينه معوض

طوني سليمان فرنجية

ميشال شوقي الدويهي

ستريدا جعجع

ويليم طوق

اديب عبد المسيح

فادي كرم

جورج عطاالله

غياث يزبك

جبران باسيل



-دائرة بيروت الاولى:

غسان حاصباني



نقولا صحناوي

نديم الجميّل

جان طالوزيان

بولا يعقوبيان

آغوب ترزيان

جهاد بقردوني

وسينتيا زرازير



- دائرة بيروت الثانية:

امين شري

ابراهيم منيمنة

فؤاد مخزومي

عدنان طرابلسي

وضاح الصادق

ملحم خلف

عماد الحوت

فيصل الصايغ

ادغار طرابلسي

محمد خواجة

نبيل بدر



- دائرة جبل لبنان الاولى:

زياد الحواط

رائد برو

ندى البساني

نعمة افرام

شوقي الدكاش

فريد هيكل الخازن

سليم الصايغ

سيمون أبي رميا.



- دائرة جبل لبنان الثانية:



ملحم الرياشي

سامي الجميل

الياس حنكش

ابراهيم كنعان

ميشال المر

هاغوب بقرادونيان

الياس بو صعب

رازي الحاج



- دائرة جبل لبنان الثالثة:

بيار بو عاصي

هادي أبو الحسن



ألان عون

كميل شمعون

فادي علامة

علي عمار.



- دائرة جبل لبنان الرابعة:

تيمور جنبلاط

مروان حمادة

بلال عبدالله

جورج عدوان



نجاة خطار عون

حليمة القعقور

فريد البستاني

جورج عطالله

أكرم شهيب

مارك ضو

راجي السعد

نزيه متى

سيزار أبي خليل



- دائرة البقاع الاولى:



ميشال ضاهر

جورج عقيص

الياس اسطفان

بلال الحشيمي

سليم عون

رامي ابو حمدان

جورج بوشيكيان



- دائرة البقاع الثانية :

قبلان قبلان

وائل ابو فاعور

حسن مراد

ياسين ياسين

شربل مارون

غسان سكاف



- دائرة البقاع الثالثة:



حسين الحاج حسن

غازي زعيتر

إيهاب حمادة

ابراهيم الموسوي

أنطوان حبشي

جميل السيد

محمد الحجيري.





- دائرة الجنوب الأولى:

غادة أيوب

عبد الرحمن البزري

أسامة سعد

سعيد الاسمر

شربل مسعد.



- دائرة الجنوب الثانية:



نبيه بري

حسن عزالدين

علي خريس

عناية عزالدين

علي عسيران

ميشال موسى

حسين جشي.



- دائرة الجنوب الثالثة:



الياس جراده

فراس حمدان



محمد رعد

حسن فضل الله

علي فياض

علي حسن خليل

أشرف بيضون

أيوب حميد

هاني قبيسي

ناصر جابر

قاسم هاشم





لبنان24