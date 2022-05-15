الأحد 15-05-2022
الوكيل الاخباري
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الأحد، 15-05-2022 07:33 م

إغلاق صناديق الاقتراع في لبنان وبدء عمليات الفرز

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الوكيل الاخباري - أقفلت صنادق الاقتراع في لبنان في تمام الساعة السابعة مساء في مختلف الدوائر الانتخابية باستثناء البعض القليل منها التي شهدت تواجدا لمجموعة من المقترعين الراغبين في ممارسة حقهم الانتخابي وفق ما أورده موقع “لبنان24” الاخباري.

وخلال هذا النهار التي انطلقت فيه العملية الانتخابية عند الساعة السابعة صباحا، شهدت الدوائر الانتخابية اقبالا متفاوتا ومتقلبا وفقا لمعطيات مختلفة ومتنوعة.

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