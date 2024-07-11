الهند.. مقتل 38 شخصاً في يوم واحد بسبب البرق

الوكيل الإخباري- لقي 38 شخصاً على الأقل حتفهم في حوادث منفصلة وقعت خلال يوم واحد، بسبب صواعق البرق بولاية أوتار براديش الواقعة غربي الهند، أمس الأربعاء، بحسب ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الخميس.

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وتم الإبلاغ عن حالات الوفاة في الوقت الذي تواجه فيه الولاية ذات الكثافة السكانية العالية، وقوع فيضانات، مما أدى إلى توقف سير الحياة الطبيعية.

وجاءت مدينة "براتابغاره" في المركز الأول من حيث أكبر عدد من الوفيات إثر التعرض لصواعق البرق بعد أن سُجلت وقوع 11 حالة وفاة، تليها "سلطانبور" (7 حالات)، ثم "تشاندولي" (6 حالات)، و"ماينبوري" (5 حالات)، ثم "براياجراج" (4 حالات)، بالإضافة إلى تسجيل حالة واحدة في كل من مدن "أورايا" و"ديوريا" و"هاثراس" و"فاراناسي" و"سيدهارثناجار". كما أصيب عشرات الأشخاص في هذه المناطق بحروق.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية استمرار هطول الأمطار على نطاق واسع في أوتار براديش والولايات المجاورة لها والأقاليم الاتحادية، على مدار الخمسة أيام المقبلة.





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