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الثلاثاء، 27-07-2021 03:23 م

الولايات المتحدة تؤكد استعدادها لخوض حوار دبلوماسي مع كوريا الشمالية

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الوكيل الإخباري- أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، استعداد الولايات المتحدة لخوض حوار دبلوماسي مع كوريا الشمالية، مع تمسك واشنطن بالتزاماتها أمام حلفائها في المنطقة.

وقال أوستن، "نحن متمسكون بموقف براغماتي محسوب يبقي باب الدبلوماسية مفتوحا مع كوريا الشمالية، على الرغم من استعدادنا لردع العدوان والوفاء بالتزاماتنا أمام حلفائنا وإرادة مجلس الأمن الدولي".

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وأضاف، أن الولايات المتحدة تعمل دائبة في مجلس الأمن لضمان تنفيذ قراراته الخاصة بإزالة التهديد النووي من شبه الجزيرة الكورية. كما أشار إلى ضرورة التعاون بين بلاده ودول جنوب شرق آسيا في حل المشاكل الأمنية، بما في ذلك في شبه الجزيرة الكورية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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