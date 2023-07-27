الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 12:15 ص

الولايات المتحدة لا ترى شروطا مسبقة لانهيار الاقتصاد الروسي

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الوكيل الإخباري - أعلن منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، أن واشنطن لا ترى شروطا مسبقة لانهيار الاقتصاد الروسي على خلفية العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقال أوبراين في جلسة استماع بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "في بداية (العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا)، كانت روسيا أحد أكبر 10 اقتصادات في العالم. لا نرى (شروطا مسبقة) لانهيار الاقتصاد الروسي".

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من جهته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن اقتصاد بلاده سيستمر في النمو السريع في المستقبل القريب، مشددا على أن الأعمال التجارية في البلاد تعمل بثبات وتتغلب على جميع الصعوبات. 


RT

 




 

 


 

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