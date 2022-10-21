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الجمعة، 21-10-2022 11:08 م

انطلاق مؤتمر وزراء إعلام التعاون الإسلامي بإسطنبول

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الوكيل الاخباري -  انطلقت في مدينة إسطنبول التركية اليوم الجمعة، أعمال مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في مجال الإعلام والاتصال.اضافة اعلان


وتستضيف دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الدورة الثانية عشرة للمؤتمر والتي تحمل عنوان : "مناهضة التضليل الإعلامي وظاهرة الإسلاموفوبيا في عصر ما بعد الحقيقة"، وفق وكالة الأناضول التركية.

ويناقش المؤتمر القضايا التي من شأنها تعزيز التعاون في مجالات الإعلام والاتصال وتبادل المعلومات في العالم الإسلامي، بحضور وزراء وممثلين رفيعي المستوى من 57 دولة.
كما سيتم البحث عن طرق تطوير برامج مكافحة المعلومات المضللة وكراهية الإسلام، ومشاورات حول إنشاء منتدى منظمة التعاون الإسلامي للإعلام.

 




 

 


 

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