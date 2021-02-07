انهيار جليدي ضخم في جبال الهيمالايا واجلاء السكان.. فيديو

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الهندية، صباح اليوم الأحد، عن اتخاذها حالة التأهب القصوى في المناطق الشمالية من البلاد، وذلك بعد تحطم جزء من كتلة جليدية في جبال الهيمالايا.

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وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول هندي أن "السلطات قامت بإجلاء سكان المناطق الشمالية بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر تصب فيه الكتلة الجليدية".

وأشارت وسائل إعلام هندية عن فقدان أكثر من 150 شخصاً بعد الانهيار الجليدي في مرتفعات مقاطعة أوتاراخند الهندية.



وفي السياق نفسه، قالت الشرطة المحلية الهندية في ولاية أوتاراخند على تويتر "لحقت أضرار بمشروع كهرباء ريشيجانجا.. مما يؤدي لارتفاع منسوب مياه النهر باستمرار".



وأضافت "نناشد الأشخاص الذين يعيشون على طول نهر ألاكناندا مغادرة المنطقة في أقرب وقت ممكن".

سبوتنيك

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