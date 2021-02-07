الأحد 07-02-2021
الوكيل الاخباري
 

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في إربد - اسماء

متعب السقار يجري عملية جراحية تكللت بالنجاح - صور

قعوار لـ الوكيل : خسائر قطاع القرطاسية نحو 100 مليون دينار

التربية لـ الوكيل : نرصد تسجيل اصابات كورونا في المدارس والوضع مطمئن

سيدة تبكي : أطفالي بين البرد والجوع

عبيدات يتحدث عن خيارات الحظر الشامل

أردنيون يتمنون استمرار التعليم الوجاهي

توجيهات عاجلة من الديوان الملكي بشأن الفنان متعب السقار

3 وفيات بحادث مروع في عمان

بيان هام من الضمان الاجتماعي

الأحد، 07-02-2021 11:51 ص

انهيار جليدي ضخم في جبال الهيمالايا واجلاء السكان.. فيديو

35_687167_large


الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الهندية، صباح اليوم الأحد، عن اتخاذها حالة التأهب القصوى في المناطق الشمالية من البلاد، وذلك بعد تحطم جزء من كتلة جليدية في جبال الهيمالايا.

اضافة اعلان

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول هندي أن "السلطات قامت بإجلاء سكان المناطق الشمالية بسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر تصب فيه الكتلة الجليدية".

 

وأشارت وسائل إعلام هندية عن فقدان أكثر من 150 شخصاً بعد الانهيار الجليدي في مرتفعات مقاطعة أوتاراخند الهندية.


وفي السياق نفسه، قالت الشرطة المحلية الهندية في ولاية أوتاراخند على تويتر "لحقت أضرار بمشروع كهرباء ريشيجانجا.. مما يؤدي لارتفاع منسوب مياه النهر باستمرار".


وأضافت "نناشد الأشخاص الذين يعيشون على طول نهر ألاكناندا مغادرة المنطقة في أقرب وقت ممكن".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
crackcocaine2_081210_17570457.0

المكسيك .. ضبط 2.2 طن مخدرات خلال 24 ساعة

973

بعد تسببه في رعب الأهالي.. الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو خطف الأطفال

94

وزارة التعليم المصرية تقرر إلغاء الامتحانات لتلك المراحل الدراسية!

thumbs_b_c_20df7a7afaa14e5f4a367d60589eb6ce

ترامب يعود مجددا ويغرد على مواقع التواصل بشأن 'الحدث المهم' !

download

شرق العراق يتعرض لفيضانات جراء سيول قادمة من ايران

dab55fdddd5c9bed9d648fea5bc15943

هزة أرضية غربي تركيا

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_70d5519661ce5885de7c82b65c22afb7

أردوغان على متن أول حافلة تركية ذاتية القيادة.. فيديو

1046846479_0_0_3078_1664_1000x541_80_0_0_0ddeff8ad40d1f3eac58bfadcce9c9b5

فقدان بصر وإغماء.. الرئاسة التونسية تنشر بيانا خطيرا بشأن محاولة استهداف الرئيس

156552417538937200

العراق.. إحباط مخطط إرهابي في كركوك

316685_5_1611307322

انطلاق السنة الدولية للقضاء على عمالة الأطفال

121161-928173888

بريطانيا.. تحذيرات من فيضانات شديدة وإخلاء للمنازل

263995

تركيا: هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب بحر ايجة