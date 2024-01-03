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الأربعاء، 03-01-2024 07:55 م

اول تعليق من حسن نصر الله على اغتيال العاروري

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الوكيل الاخباري - نعى حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشهيد صالح العاروري ورفاقه الذين استشهدوا في بيروت أمس الثلاثاء.

وقال نصر الله، في كلمة له في الذكرى الرابعة لاغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، الأربعاء، الشهيد العاروري قائد جهادي كبير أمضى عمره حتى ليلة استشهاده في المقاومة.

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وأضاف: "نجدد تبريكنا وتعازينا بشهادة أصحاب المناسبة في هذا اليوم بالشهيد القائد الكبير قاسم سليماني ورفاقه من الشهداء الإيرانيين والشهيد القائد الكبير الحاج ابو مهدي المهندس واخوانه أيضًا".


وتابع نصر الله: " نبارك للبنانيين والمسيحيين خصوصا بعيد الميلاد". 

 

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