باريس.. إصابات في اشتباك بين المحتجين والشرطة

الوكيل الإخباري - استخدمت الشرطة في العاصمة الفرنسية باريس الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها نشطاء حركة "السترات الصفر"، بمناسبة الذكرى الـ3 لتأسيس الحركة.

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وحسب وكالة "نوفوستي" الروسية أصيب شخصان على الأقل بجروح جراء الاشتباكات بين عناصر الأمن ومثيري الشغب.



وذكرت الوكالة أن الأجواء كانت متوترة منذ بداية المسيرة التي شارك فيها معارضو البطاقات الصحية إلى جانب أعضاء حركة "السترات الصفر"، مع قيام شبان بأزياء سوداء اندسوا في صفوف المتظاهرين بتفكيك صناديق القمامة ورشق رجال الأمن بالزجاجات الفارغة.



كما قام المشاغبون بإضرام النار في صناديق خشبية لتخزين الفواكه في السوق التي قد تم إغلاقها في منتزه فينسان أوريول.

روسيا اليوم