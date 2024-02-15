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الخميس، 15-02-2024 10:28 ص

بالفيديو.. إقلاع صاروخ يحمل "مركبة خاصة" للهبوط على القمر

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة "سبيس إكس" الأميركية، الخميس، إقلاع صاروخ ينقل مركبة أميركية خاصة للهبوط على سطح القمر، وذلك في مهمة هي الأولى من بين 5 مهمات خاصة إلى القمر هذا العام.

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وتسعى شركة "Intuitive Machines" للقيام بمحاولة الهبوط على سطح القمر بعد إطلاق مركبتها الفضائية الخاصة، من كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، على متن صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

وإذا نجحت مهمة الشركة الأميركية، فستكون أول هبوط آلي على سطح القمر منذ المركبة الفضائية "سيرفيور 7" (Surveyor 7) عام 1968. وقد يمثل ذلك بداية لاستكشاف القمر بهدف الحصول على أرباح، وفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي.


وحاولت شركة "أستروبوتيك تكنولوجي"، وهي شركة فضاء خاصة أخرى، أن تصبح

أول من يهبط بمركبة فضائية تجارية على سطح القمر الشهر الماضي، لكن المهمة فشلت بعد ساعات فقط من الإطلاق.


وأصبحت اليابان خامس دولة تتمكن من إكمال هبوط مركبة فضائية على سطح القمر الشهر الماضي، بعد أن هبط مستكشف آلي طورته وكالة الفضاء اليابانية.
ونشرت شركة "سبيس إكس"، الخميس، مقاطع فيديو، من بينها بث مباشر لعملية الإطلاق.

 


 

الحرة


 




 

 


 

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