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الأربعاء، 20-01-2021 06:58 م

بايدن يؤدي القسم رئيسا جديدا للولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري - أدى الرئيس الأميركي جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة خلال مراسم تنصيب جو بايدن كرئيس للولايات المتحدة في مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن ليخلف الجمهوري دونالد ترامب، وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة.
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جو بايدن وصل إلى منصة التنصيب في مبنى الكابيتول، الأربعاء، لأداء اليمين كرئيس للولايات المتحدة بعدما غادر دونالد ترامب واشنطن في نهاية فترة مزقت الولايات المتحدة وهزت العالم.

وكتب بايدن (78 عاما) الذي سيصبح أكبر رئيس للولايات المتحدة سنًا عبر تويتر في وقت سابق من اليوم "إنه يوم جديد في الولايات المتحدة".

 




 

 


 

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