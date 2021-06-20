بدء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة في أرمينيا

الوكيل الإخباري - قالت لجنة الانتخابات في أرمينيا، إن أكثر من ألفي مركز اقتراع فتحت أبوابها أمام الناخبين في الثامنة صباحا للمشاركة في الانتخابات المبكرة للجمعية الوطنية (البرلمان من مجلس واحد).

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وذكرت اللجنة، أن التصويت سينتهي في الساعة 22:00 (21:00 بتوقيت موسكو).

ويشارك في الانتخابات الحالية 25 حزبا وكتلة سياسية، ويعتبر الأوفر حظا بالفوز، بحسب استطلاعات الرأي العام، حزب "العقد المدني"، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي نيكول باشينيان، وكذلك كتلة "أرمينيا"، برئاسة روبرت كوتشاريان (رئيس سابق للجمهورية).



وقد تتخطى الحاجز المحدد لدخول البرلمان، كتلة "يشرفني" بزعامة الرئيس الثالث للبلاد سيرج سركسيان والرئيس السابق لجهاز الأمن القومي أرتور فانيتسيان، وكذلك حزب "أرمينيا المزدهرة"، بزعامة غاجيك تساروكيان، وحزب "أرمينيا المستنيرة" بزعامة إدمون ماروكيان.



كما يشارك في الانتخابات حزب المؤتمر الوطني الأرمني بزعامة أول رئيس للجمهورية ليفون تير بتروسيان.



وللدخول إلى البرلمان، يجب أن يحصل الحزب على 5٪ على الأقل من الأصوات، والكتلة على - 7٪.

ووفقا للجنة الانتخابات المركزية في أرمينيا، يملك حق التصويت، أكثر من 2.5 مليون شخص.

المصدر : روسيا اليوم