تركيا.. فتح تحقيق بحق رئيس حزب "الشعب الجمهوري" بتهمة إهانة أردوغان

وذكر الإعلام التركي أنه خلال جزء من خطابه في تجمع جماهيري في عمرانية، استهدف رئيس حزب "الشعب الجمهوري" في تركيا، أوزغور أوزيل، أعضاء السلطة القضائية الذين يجرون تحقيقات الفساد في بلدية إسطنبول الكبرى.
وأفاد الإعلام بأن أوزيل قال في بداية كلمته: "من الآن فصاعدا، أولئك من حولك، أولئك الذين ترشدهم، أولئك الذين يتلاعبون بنا".
وأشارت المصادر ذاتها أنه تم تكييف تلك التصريحات وفتح تحقيق رسمي ضد رئيس الحزب.
وأوضحت أن التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام الرئيسي بحق أوزيل، مستمرة.
