الأربعاء 2025-11-05 11:41 م
 

ترامب: لم يعد لجنوب إفريقيا مكان في مجموعة العشرين

الأربعاء، 05-11-2025 11:19 م
الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بأن جنوب إفريقيا لم يعد لها مكان في مجموعة العشرين الكبرى "G20".اضافة اعلان


وقال ترامب في منتدى الأعمال الأمريكي: "جنوب إفريقيا لا ينبغي أن تكون بعد الآن في أي من مجموعات "G"، لأن ما حدث هناك سيء".

ولفت إلى ما وصفه بـ"الطغيان الشيوعي" الذي يحدث في البلاد.

ولاحقا قال ترامب في تصريحات صحفية " لن أحضر قمة العشرين في جنوب إفريقيا".

يذكر أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أظهر ميلا إلى التعاون ضمن مجموعة "بريكس" الاقتصادية التي تعد بلاده من الدول الخمس الأوائل المؤسسة لها.

كما أعرب في وقت سابق عن رأي مفاده أن العالم يشهد تغييرات جذرية في التجارة العالمية، مؤكدا أن تلك التغييرات تطرح تحديات وفرصا لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي.

روسيا اليوم
 
 
