ترامب: لم يعد لجنوب إفريقيا مكان في مجموعة العشرين

وقال ترامب في منتدى الأعمال الأمريكي: "جنوب إفريقيا لا ينبغي أن تكون بعد الآن في أي من مجموعات "G"، لأن ما حدث هناك سيء".
ولفت إلى ما وصفه بـ"الطغيان الشيوعي" الذي يحدث في البلاد.
ولاحقا قال ترامب في تصريحات صحفية " لن أحضر قمة العشرين في جنوب إفريقيا".
يذكر أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا أظهر ميلا إلى التعاون ضمن مجموعة "بريكس" الاقتصادية التي تعد بلاده من الدول الخمس الأوائل المؤسسة لها.
كما أعرب في وقت سابق عن رأي مفاده أن العالم يشهد تغييرات جذرية في التجارة العالمية، مؤكدا أن تلك التغييرات تطرح تحديات وفرصا لإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي.
