الخميس 2025-11-06 01:16 ص
 

ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا

ب
أرشيفية
 
الخميس، 06-11-2025 12:44 ص

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتبر وقف إطلاق النار في قطاع غزة هشا، واصفا اياه بأنه "نهاية جدية" للحرب.

وقال ترامب في كلمة له بمدينة ميامي: "قبل 4 أسابيع، وهذا مهم جدا، قمنا بالوساطة في صفقة السلام التاريخية التي أنهت الحرب في غزة، وهذا أمر جدي".

اضافة اعلان


وتعليقا على التقييمات التي اعتبرت وقف إطلاق النار في غزة هشا، قال ترامب: "لا أعتقد أنه هش، وآمل في أنه لن يكون هكذا... لقد كان صعبا، ولكنه ليس هشا، وهذه نهاية جدية (للحرب)".

وأضاف أن "غزة كانت كارثة لسنوات كثيرة وهذه هي النهاية، وأعتقد أنكم سترون حدوث أمور رائعة".


وتابع: "هناك أمور رائعة تحدث مع إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط. وهذا مذهل فعلا".


وأشاد ترامب بما حققه مبعوثاه جاريد كوشنير وستيف ويتكوف، قائلا إنه يعتز بهما.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا

ب

عربي ودولي المحكمة العليا الأمريكية تشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية

ل

أسواق ومال الصين تكشف تفاصيل تطوير سفينة قادرة على حمل 14 ألف حاوية شحن

ل

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

أخبار محلية الزرقاء: حفل تخريج المشاركين بدورات الموسيقى والفن والخط العربي

ب

طب وصحة عادة يابانية بسيطة تساعدك على التحكم في وزنك

ترامب: لم يعد لجنوب إفريقيا مكان في مجموعة العشرين

عربي ودولي ترامب: لم يعد لجنوب إفريقيا مكان في مجموعة العشرين

ب

عربي ودولي وزير إسرائيلي يدعو لجلسة طارئة بسبب الجيش المصري



 
 





الأكثر مشاهدة