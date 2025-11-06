ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا

وقال ترامب في كلمة له بمدينة ميامي: "قبل 4 أسابيع، وهذا مهم جدا، قمنا بالوساطة في صفقة السلام التاريخية التي أنهت الحرب في غزة، وهذا أمر جدي".
وتعليقا على التقييمات التي اعتبرت وقف إطلاق النار في غزة هشا، قال ترامب: "لا أعتقد أنه هش، وآمل في أنه لن يكون هكذا... لقد كان صعبا، ولكنه ليس هشا، وهذه نهاية جدية (للحرب)".
وأضاف أن "غزة كانت كارثة لسنوات كثيرة وهذه هي النهاية، وأعتقد أنكم سترون حدوث أمور رائعة".
وتابع: "هناك أمور رائعة تحدث مع إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط. وهذا مذهل فعلا".
وأشاد ترامب بما حققه مبعوثاه جاريد كوشنير وستيف ويتكوف، قائلا إنه يعتز بهما.
-
أخبار متعلقة
-
المحكمة العليا الأمريكية تشكك في قانونية رسوم ترامب الجمركية
-
ترامب: لم يعد لجنوب إفريقيا مكان في مجموعة العشرين
-
وزير إسرائيلي يدعو لجلسة طارئة بسبب الجيش المصري
-
تركيا.. فتح تحقيق بحق رئيس حزب "الشعب الجمهوري" بتهمة إهانة أردوغان
-
مصر .. تحرّك مستعجل بقسم شرطة جراء واقعة مفاجئة
-
واشنطن تشارك مشروع قرار بشأن غزة مع أعضاء في مجلس الأمن
-
ترامب يزعم بأنه نجح في إنهاء ثمانية نزاعات ويعد بإنهاء صراع آخر
-
مصادر أمنية: تركيا وحماس تناقشان المراحل التالية من خطة غزة