ترامب: وقف إطلاق النار في غزة ليس هشا

الوكيل الإخباري- صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لا يعتبر وقف إطلاق النار في قطاع غزة هشا، واصفا اياه بأنه "نهاية جدية" للحرب.



وقال ترامب في كلمة له بمدينة ميامي: "قبل 4 أسابيع، وهذا مهم جدا، قمنا بالوساطة في صفقة السلام التاريخية التي أنهت الحرب في غزة، وهذا أمر جدي".

وتعليقا على التقييمات التي اعتبرت وقف إطلاق النار في غزة هشا، قال ترامب: "لا أعتقد أنه هش، وآمل في أنه لن يكون هكذا... لقد كان صعبا، ولكنه ليس هشا، وهذه نهاية جدية (للحرب)".



وأضاف أن "غزة كانت كارثة لسنوات كثيرة وهذه هي النهاية، وأعتقد أنكم سترون حدوث أمور رائعة".



وتابع: "هناك أمور رائعة تحدث مع إسرائيل والسلام في الشرق الأوسط. وهذا مذهل فعلا".



وأشاد ترامب بما حققه مبعوثاه جاريد كوشنير وستيف ويتكوف، قائلا إنه يعتز بهما.