بدء الانتخابات العامة في تايلاند

الوكيل الاخباري - فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، أمام الناخبين في الانتخابات العامة في تايلاند.

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فتحت صناديق الاقتراع أبوابها الساعة 8:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلي، بعد حملات انتخابية عكست صداما بين جيل شاب يهدف إلى التغيير والمؤسسة الملكية التقليدية.



ودُعي نحو 52 مليون تايلاندي للتصويت، بينهم أربعة ملايين يقترعون للمرة الأولى.



وتعد انتخابات اليوم الأولى من نوعها على مستوى البلاد منذ الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2020 التي دعت إلى إصلاح شامل للنظام الملكي.



وتدل نتائج استطلاعات الرأي على أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته برايوت تشان أو تشا، وهو جنرال سابق انقلابي، يتولى الحكم منذ العام 2014، سيخسر أمام معسكر الإصلاح الذي يجسده حزب "فيو تاي" وحركة "إلى الأمام".



بترا

