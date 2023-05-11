بايدن يتعرض للسخرية مجددا!- فيديو

الوكيل الإخباري- تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن مجددا للسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو له وهو تائه "في غابة النجوم".

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ويظهر الفيديو بايدن وهو يحاول مغادرة المنصة بعد كلمة له ألقاها خلال تجمع في فالهالا بنيويورك.



لكن يبدو أنه ضاع بين أعلام الولايات المتحدة الكثيفة على المنصة، ولم يجد المخرج، ليسارع أحد مساعديه ويدله إلى المسار الصحيح.



وهذه ليست المرة الأولى التي يجد الرئيس الأمريكي نفسه في هذا الموقف، فردود أفعاله على المسارح باتت مادة لسخرية النشطاء.



تجدر الإشارة إلى أن بايدن، البالغ 80 عاما والذي يسعى لولاية ثانية في عام 2024، كان قد قال في وقت سابق، إن تقدمه في السن جلب له حكمة وفيرة.



ونادرا ما يتطرق بايدن إلى مسألة سنه التي تعتبر عائقه الرئيسي لدى الناخبين، ونقطة الضعف التي يركز عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في كل المواقف التي تحصل له.





Biden s'est de nouveau retrouvé dans une situation difficile en essayant de quitter la scène après la représentation. ⚡️ Perdu dans la forêt étoiléeBiden s'est de nouveau retrouvé dans une situation difficile en essayant de quitter la scène après la représentation. pic.twitter.com/tICpPyu3Hr May 11, 2023

روسيا اليوم