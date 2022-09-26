بدء عملية الاتفاق على الحدود بين أوزبكستان وقرغيزستان

الوكيل الإخباري- قال مصدر في المكتب الصحفي لحكومة قرغيزستان، إن بلاده وقعت مع أوزبكستان على بروتوكول يسمح ببدء إجراءات الاتفاق على الحدود بين الدولتين.



وأضاف المصدر: "وقع الوفدان الحكوميان لجمهورية قرغيزستان وجمهورية أوزبكستان المعنيان بتحديد وترسيم حدود الدولة القيرغيزية - الأوزبكية على محضر الاجتماع المشترك. ويسمح ذلك ببدء إجراءات الموافقة على مسودة اتفاق جديد بشأن أجزاء معينة من حدود الدولة القيرغيزية - الأوزبكية".



ووفقا له، وقع على الوثيقة رئيس هيئة الأمن القومي ونائب رئيس مجلس الوزراء في قرغيزستان كامشيبيك تاشييف، ورئيس وزراء أوزبكستان عبد الله أريبوف.

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روسيا اليوم