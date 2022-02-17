برلمان كازاخستان يوافق على اتفاقية للتعاون العسكري مع روسيا

الوكيل الإخباري-وافق مجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان على مشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا.



وتهدف بنود الوثيقة إلى تنفيذ التعاون العسكري في التخطيط المشترك لاستخدام القوات من أجل ضمان أمن الدول ومواجهة التحديات والتهديدات للأمن الإقليمي، وكذلك التفاعل في مجالات أخرى من التعاون العسكري بين البلدين.



وتتيح الاتفاقية إمكانية تنفيذ التعاون العسكري في مجالات مثل التدريب العملياتي والقتالي، وحفظ السلام، والتعليم العسكري والعلوم، وأنشطة القوات ودعمها الشامل، وتحسين الإطار التنظيمي الثنائي وغيرها من مجالات التعاون العسكري.



يحال القانون الذي أقره البرلمان الكازاخستاني إلى رئيس الدولة للتوقيع عليه.



ووقع وزيرا الدفاع في البلدين، الوثيقة (الاتفاقية) في 16 أكتوبر 2020 في نور سلطان لتحل محل اتفاقية مماثلة كانت قد أبرمت بين الجانبين في 28 مارس 1994.



وفي وقت سابق ، قال نائب رئيس الإدارة العسكرية في كازاخستان، دارين توياكوف، للبرلمانيين في بلاده أن الغرض من الاتفاقية هو تحديث وزيادة تطوير التعاون بين البلدين، لأن أحكام اتفاقية 1994 "عفا عليها الزمن، مع الأخذ في الاعتبار وقائع عصرنا، وتم تنفيذها بالفعل".

اضافة اعلان

روسيا اليوم