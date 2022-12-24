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السبت، 24-12-2022 02:34 م

بريطانيا: اضطراب حركة السفر وسط أحدث موجة إضرابات

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الوكيل الإخباري - توقع مراقبون أن يتسبب الإضراب الجاري في بريطانيا في فوضى لملايين الأشخاص عشية العام الجديد، فيما تضرب الإضرابات خدمات السكك الحديدية ويدخل إضراب قوة الحدود يومه الثاني.  

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية /بي ايه ميديا/ أن ملايين المسافرين عبر الطرق اليوم السبت يأملون في رحلات خالية من التوتر وسط مخاوف من أن تؤدي إضرابات عمال نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل (ار ام تي) إلى الازدحام على الطرق الرئيسية.

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ويأتي هذا فيما أعلنت النقابات أنه لا يوجد نهاية تلوح في الأفق للإضرابات، حيث رفضت الحكومة تغيير موقفها فيما تواجه نزاعات بشأن الأجور وأوضاع العمل عبر مجموعة مختلفة من القطاعات.


وأضرب موظفو البريد الملكي، والوكالة الوطنية لمعايير الطرق السريعة والسائقين والمركبات أمس الجمعة. وتستمر الإضرابات حتى اليوم السبت.  
 
ويأتي هذا عقب يومين من الإضرابات من جانب العاملين في جهاز الصحة الوطنية، فيما أضرب عمال التمريض يوم الثلاثاء الماضي وانضم عمال سيارات الإسعاف إلى الإضراب الأربعاء الماضي.  

 




 

 


 

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