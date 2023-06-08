الخميس 08-06-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يعثر على جثة ثلاثيني بالشارع في الزرقاء

الليرة التركية تواصل الانخفاض لمستوى قياسي جديد

العمل: 22.529 ألف شخص استفاد من برنامج التشغيل الوطني

وفاة بحادث تدهور مركبة في معان

الأمن يحذر من الحالة الـجوية

رئيس الوزراء يستقبل وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي

سقوط طفلة من الطابق الرابع في الزرقاء

وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين - أسماء

الضمان ينفي صرف 100 دينار لكل متعطل لا يحمل رقم ضمان

ديوان الخدمة يدعو المئات لحضور الامتحان التنافسي الالكتروني - أسماء

الخميس، 08-06-2023 12:53 م

بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

3333


الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة ستستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي، في محاولة للتوصل إلى مقاربة مشتركة بين الدول للحدّ من المخاطر المتصلة بهذه التقنية الحديثة.

اضافة اعلان


وقال بيان لرئاسة الحكومة البريطانية إن القمة التي من المتوقع أن تنظم هذا الخريف ستجمع "دولا ذات توجّهات فكرية متشابهة" وشركات تكنولوجيا رائدة وباحثين من أجل الاتفاق على تدابير السلامة لتقييم ومراقبة أهم المخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.


وقال سوناك، إن الذكاء الاصطناعي "يتمتع بإمكانية مذهلة لتغيير حياتنا نحو الأفضل، لكننا نحتاج إلى التأكد من تطويره واستخدامه بطريقة آمنة ومأمونة". وأضاف، "مرارا وتكرارا عبر التاريخ اخترعنا تقنيات جديدة لتغيير النماذج وقمنا بتسخيرها لصالح البشرية. هذا ما يجب أن نفعله مرة أخرى".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6481a8464c59b704d0159e76

إيران تعرب عن قلقها إزاء تداعيات تدمير محطة كاخوفسكايا

6481ae284c59b703b82e827c

استئناف رحلات الطيران بين سوريا والسعودية

6481b2804c59b718e22cf213

الأقمار الصناعية ترصد آثار تدمير قوات كييف محطة كاخوفسكايا

articles_16749_711252591978254_1x

الأمم المتحدة: الجوع يفتك بـ 70 طفلا بدار أيتام سودانية

6481a1cf4c59b70b603a517c

معارضو رفع سن التقاعد في فرنسا يدفعون بمشروع قانون جديد

image - 2023-06-08T125511.331

زيلينسكي يكذّب «واشنطن بوست» وينفي تورّط أوكرانيا في تخريب «نورد ستريم»

أخبار متعلقة
64801b744c59b779195e2ea0

رئيس الوزراء البريطاني يتوجه إلى واشنطن للقاء بايدن

6461d55a4c59b73e20306231

زيلينسكي يعلن عن زيارة مفاجئة إلى لندن