بريطانيا تستضيف أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن المملكة المتحدة ستستضيف هذا العام أول قمة عالمية للذكاء الاصطناعي، في محاولة للتوصل إلى مقاربة مشتركة بين الدول للحدّ من المخاطر المتصلة بهذه التقنية الحديثة.

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وقال بيان لرئاسة الحكومة البريطانية إن القمة التي من المتوقع أن تنظم هذا الخريف ستجمع "دولا ذات توجّهات فكرية متشابهة" وشركات تكنولوجيا رائدة وباحثين من أجل الاتفاق على تدابير السلامة لتقييم ومراقبة أهم المخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.



وقال سوناك، إن الذكاء الاصطناعي "يتمتع بإمكانية مذهلة لتغيير حياتنا نحو الأفضل، لكننا نحتاج إلى التأكد من تطويره واستخدامه بطريقة آمنة ومأمونة". وأضاف، "مرارا وتكرارا عبر التاريخ اخترعنا تقنيات جديدة لتغيير النماذج وقمنا بتسخيرها لصالح البشرية. هذا ما يجب أن نفعله مرة أخرى".