إصابة منزل ببلدة المطلة شمال اسرائيل .. وصفارات الانذار تدوي بالجليل الاعلى

الوكيل الإخباري- أفادت القناة 13 الإسرائيلية بإصابة منزل في بلدة المطلة شمال اسرائيل بصاروخ مضاد للدروع اطلق من جنوب لبنان .

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وسبق أن أفاد مراسلو الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا ومنطقة جبل بلاط جنوب لبنان، مشيرة إلى إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في بلدة المطلة بإصبع الجليل.

ودوت صفارات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة بالجليل الأعلى قرب الحدود مع لبنان.





وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية - منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي - توتراً شديداً وتبادلاً متقطعاً للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى .





